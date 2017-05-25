Стало известно, куда россияне отправятся летом

Специалисты провели опрос

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Социологи ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого они интересовались у россиян, где и как те планируют провести лето. Как выяснилось, каждый второй опрошенный останется дома (47 % респондентов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как отмечают авторы опроса, число тех, кто предпочитает летом оставаться дома, за год почти не изменилось, зато число любителей дачного отдыха уменьшилось.



Основной причиной отказа от летних путешествий является нехватка денег. Так ответили 44 %. Еще 17 % респондентов не отправятся отдыхать из-за работы. В свою очередь 12 % останутся дома по семейным обстоятельствам



Стоит сказать, что в нынешнем году выросли расходы на отдых - с 33 тысяч до почти 40 тысяч рублей на одного человека. Выросло и число тех, кто копит деньги на летнюю поездку: если в прошлом году так поступили 36 % россиян, то в этом уже 48 %.



Согласно опросу, 10 % россиян планирует отправиться на Черноморском побережье Кавказа и Крыма. А к заграничному отдыху готовятся лишь 6 %.



Примечательно, что 37 % респондентов считают, что лучшее место отдыха для них - Крым. На втором месте оказались курорты Черноморского побережья Кавказа. За это высказались 31 %.



При этом социологи отмечают, что интерес к курортам Кавказа возник впервые за 12 лет. Заграничные курорты занимают третье место (22 %).



Турцию как место отдыха рассматривает 13 % россиян.