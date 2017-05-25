В пятницу, 26 мая, в городском Дворце детского творчества состоится закрытие творческого сезона. Эту традицию - устраивать в конце учебного года творческий отчет для детей, родителей и педагогов - в ДДТ возродили недавно. Свои лучшие номера в этот вечер жителям и гостям Владивостока продемонстрируют все творческие коллективы учреждения, 5 из них носят почетные звания «образцовый».
Программа закрытия:
Творческие мастер-классы. Начало в 18.00 (вход свободный)
- Цветы из синельной проволоки;
- Аппликация из рельефной бумаги;
- Мягкая игрушка;
- Оригами;
- Сладкий букет "Сюрприз".
Концертная программа. Начало в 19.00. Вход по пригласительным билетам.
Световое и огненное шоу перед театральным корпусом Дворца детского творчества. Начало в 21.00.
Информация по пригласительным билетам: 8-924-435-04-91, Евгения Гавриленко.
Общая информация: 269-56-08, Елена Долматова.