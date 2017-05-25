Программа закрытия

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 26 мая, в городском Дворце детского творчества состоится закрытие творческого сезона. Эту традицию - устраивать в конце учебного года творческий отчет для детей, родителей и педагогов - в ДДТ возродили недавно. Свои лучшие номера в этот вечер жителям и гостям Владивостока продемонстрируют все творческие коллективы учреждения, 5 из них носят почетные звания «образцовый».

Программа закрытия:

Творческие мастер-классы. Начало в 18.00 (вход свободный)

- Цветы из синельной проволоки;

- Аппликация из рельефной бумаги;

- Мягкая игрушка;

- Оригами;

- Сладкий букет "Сюрприз".

Концертная программа. Начало в 19.00. Вход по пригласительным билетам.

Световое и огненное шоу перед театральным корпусом Дворца детского творчества. Начало в 21.00.

Информация по пригласительным билетам: 8-924-435-04-91, Евгения Гавриленко.

Общая информация: 269-56-08, Елена Долматова.