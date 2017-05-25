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Грабители задержаны на месте преступления в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница поселка Врангель, которая сообщила, что неизвестные молодые люди похищают аккумуляторные батареи с микрогрузовиков, припаркованных около дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия инспекторы патрульно-постовой службы задержали около автомобиля Митсубиси Кантер двоих местных жителей, которые дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фигурантам дела грозит лишение свободы до пяти лет.

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