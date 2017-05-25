Васаби ускоряет рост волос, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследования выяснили, что листья японского хрена способствуют ускоренному росту волос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Tokyo Shimbun.

Как оказалось, бурному росту шевелюры способствует вещество изосапонарин, которое в большом количестве присутствует в листьях этого растения. При контакте с ним клетки волосяных луковиц начинают активнее реагировать на внешние раздражители, что благоприятно сказывается на росте волос. Кроме того, васаби также усиливает приток питательных веществ к кожному покрову на голове.

По словам ученых, если листья японского хрена втирать в корни волос, то можно заметить, что волосы начнут расти быстрее. Однако употребление большого количества хрена в пищу, а также втирание в кожу головы пасты васаби из тюбика не приведет к такому же воздействию, поскольку здесь важен именно непосредственный контакт клеток со стимулирующими веществами.