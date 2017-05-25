Жителей посёлка Трудовое приглашают на детский праздник

Вход свободный

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Детский праздник «Танцевальный фейерверк-2017», посвященный Дню защиты детей, пройдёт в воскресенье, 28 мая в 12 часов в поселке Трудовое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города

На стадионе школы №79 выступят танцевальные коллективы посёлка. Это - танцевальный коллектив «Грация», детская танцевальная студия «Стрекоза», студия современного эстрадного танца «VIVA», а также танцевальная студия «Калипсо». Как сообщили в административно-территориальном управлении Советского района, праздник «Танцевальный фейерверк» давно стал традиционным и проходит уже более десяти лет.

Организаторы приглашают всех желающих на праздничный концерт, который пройдёт по адресу Лермонтова, 91. Вход свободный.