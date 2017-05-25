Школьники Владивостока смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, а также заработать в рембригадах

В школах города будет организовано три смены ремонтных бригад

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Летнюю оздоровительную кампанию для школьников обсудили в администрации Владивостока на межведомственной комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В заседании приняли участие специалисты управления по делам молодежи, образования, культуры, а также представители загородных лагерей, поликлиник города и УВД Владивостока.

Этим летом в школах города будет организовано три смены ремонтных бригад для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-17 лет. Ребята будут работать на пришкольных участках, в школьных библиотеках, готовить к ремонту учебные кабинеты. Режим работы - 10 дней по 4 часа в день. Заработная плата составит около 4500 рублей. Запись подростков, желающих работать в ремонтных бригадах, уже началась.

Также для подростков в возрасте 15-17 лет будут организованы бесплатные профильные лагеря спортивной, творческой, социально-педагогической направленности. В них отдохнут 1100 школьников.

Традиционно этим летом в городе будут работать пришкольные лагеря. В них смогут отдохнуть более 10 тысяч детей. Для этого родителям нужно обратиться к директору школы, которую посещает их ребенок. Пребывание в таком лагере бесплатное. Кроме того, подобные лагеря будут организованы и на базе учреждений дополнительного образования. Например, во Дворце детского творчества.

«Пришкольные лагеря будут работать в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 часов утра до 14:30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества», - рассказала Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Ведется подготовка к летней оздоровительной кампании в загородных лагерях. Как отметили руководители лагерей, подготовка идет в плановом режиме, приобретаются необходимые медикаменты, составляются паспорта антитеррористической защищенности, заключаются договоры на обслуживание.