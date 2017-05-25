Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву 19:16, 25 мая Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву (Эксклюзив)
Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) 17:50, 25 мая Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
В выходные во Владивосток вернется тепло 17:08, 25 мая В выходные во Владивосток вернется тепло
Новостная лента
Май, 25 четверг
19:25
Школьники Владивостока смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, а также заработать в рембригадах
19:16
Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву Эксклюзив
18:16
В школах Владивостока прозвенели последние звонки Фото и Видео
17:52
Молодые семьи Владивостока получили от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей Видео
17:50
Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Эксклюзив
17:37
Чипсы вызывают наркотическую зависимость, - ученые
17:28
В Приморье депутат попался на мошенничестве
17:22
Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» Адреса
17:08
В выходные во Владивосток вернется тепло
17:01
Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается Эксклюзив
16:57
Почтальоны принимают оплату коммунальных услуг на дому Видео
16:54
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке
16:45
Дорогостоящий автомобиль сгорел ночью во Владивостоке Фото
16:34
В Уссурийске в водоеме обнаружен утопленный автомобиль Фото
16:25
С 9 этажа дома во Владивостоке выпал мужчина
16:23
Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке Видео
16:14
Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра
16:01
В Приморье за минувшие сутки произошло 68 ДТП
15:48
Футбольные клубы Луч-Энергия" и "Чита" пытаются поделить место в ФНЛ Видео
15:35
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Уссурийске
15:22
За сутки в Приморье произошло семь пожаров
15:11
«Золотая лира»: 47 выпускников-отличников школ искусств получили почётную награду от администрации Владивостока Фото и Видео
15:01
«Моряк» Ткачев стал лучшим новичком сезона в КХЛ
14:49
Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям Видео
14:38
5000-летний индийский танец исполнили для жителей Владивостока Видео
14:25
Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке Эксклюзив
14:22
Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье Фото
14:11
Бывшая сотрудница одного из предприятий в Приморье похитила 300 тысяч рублей
14:03
Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения Видео
13:51
Опубликована программа МедиаСаммита-2017
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4136 (75) от 25 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристов заманивали экологией и самобытностью
«Хаятт» впишет Приморье в долговую историю
В Минный городок запустили скоростные корабли
Школе скажут прощай
Чаще всего «скорую» вызывают в случае внезапной болезни
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Школьники Владивостока смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, а также заработать в рембригадах

В школах города будет организовано три смены ремонтных бригад
Фото: gorod.lv Фото: gorod.lv
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Летнюю оздоровительную кампанию для школьников обсудили в администрации Владивостока на межведомственной комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В заседании приняли участие специалисты управления по делам молодежи, образования, культуры, а также представители загородных лагерей, поликлиник города и УВД Владивостока.

Этим летом в школах города будет организовано три смены ремонтных бригад для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-17 лет. Ребята будут работать на пришкольных участках, в школьных библиотеках, готовить к ремонту учебные кабинеты. Режим работы - 10 дней по 4 часа в день. Заработная плата составит около 4500 рублей. Запись подростков, желающих работать в ремонтных бригадах, уже началась.

Также для подростков в возрасте 15-17 лет будут организованы бесплатные профильные лагеря спортивной, творческой, социально-педагогической направленности. В них отдохнут 1100 школьников.

Традиционно этим летом в городе будут работать пришкольные лагеря. В них смогут отдохнуть более 10 тысяч детей. Для этого родителям нужно обратиться к директору школы, которую посещает их ребенок. Пребывание в таком лагере бесплатное. Кроме того, подобные лагеря будут организованы и на базе учреждений дополнительного образования. Например, во Дворце детского творчества.

«Пришкольные лагеря будут работать в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 часов утра до 14:30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества», - рассказала Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Ведется подготовка к летней оздоровительной кампании в загородных лагерях. Как отметили руководители лагерей, подготовка идет в плановом режиме, приобретаются необходимые медикаменты, составляются паспорта антитеррористической защищенности, заключаются договоры на обслуживание.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В школах Владивостока прозвенели последние звонки
18:16, 25 мая 2017 В школах Владивостока прозвенели последние звонки

Впереди у выпускников - пора экзаменов

Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды»
17:22, 25 мая 2017 Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды»

Список адресов

В выходные во Владивосток вернется тепло
17:08, 25 мая 2017 В выходные во Владивосток вернется тепло

Циклон покинет Приморье

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке
16:54, 25 мая 2017 «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке

8 июня будут объявлены призеры федерального этапа конкурса

Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке
16:23, 25 мая 2017 Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке

Подобные проверки станут регулярными

Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра
16:14, 25 мая 2017 Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра

К выходным ожидается улучшение погоды

Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям
14:49, 25 мая 2017 Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям

Гвозди, торчащие из деревяшек, протыкают резину