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Общество

В школах Владивостока прозвенели последние звонки

Впереди у выпускников - пора экзаменов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 мая, во всех владивостокских школах прозвенел последний звонок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. К одиннадцатиклассникам с напутственной речью обратились директора школ, учителя, классные руководители и родители. А выпускников школы №74 поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов:

«Владивосток сегодня - город больших возможностей. Надеюсь, вы останетесь жить и работать именно здесь. Ваши энергия, знания, смелость и инициатива очень нужны городу!»

Впереди у выпускников - пора экзаменов. Уже 29 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. В следующую среду, 31 мая, математику базового уровня. 2 июня – математику профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня – химией и историей.

Как сообщили в управлении образования, в этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпускается 2211 человек.

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