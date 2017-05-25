В школах Владивостока прозвенели последние звонки

Впереди у выпускников - пора экзаменов

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 мая, во всех владивостокских школах прозвенел последний звонок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. К одиннадцатиклассникам с напутственной речью обратились директора школ, учителя, классные руководители и родители. А выпускников школы №74 поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов:

«Владивосток сегодня - город больших возможностей. Надеюсь, вы останетесь жить и работать именно здесь. Ваши энергия, знания, смелость и инициатива очень нужны городу!»

Впереди у выпускников - пора экзаменов. Уже 29 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. В следующую среду, 31 мая, математику базового уровня. 2 июня – математику профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня – химией и историей.

Как сообщили в управлении образования, в этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпускается 2211 человек.