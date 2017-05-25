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Красота и Здоровье

Чипсы вызывают наркотическую зависимость, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: slygod.com Фото: slygod.com
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования доказали, что чипсы могут вызывать зависимость подобно наркотической, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Как оказалось, Россия является лидером, где в магазинах продается все больше и больше закусок вроде чипсов, орешков, сушеных кальмаров, пиццы, замороженных хот-догов и тому подобных продуктов, которые не несут организму никакой пользы. Многие люди готовы не то что каждый день употреблять вредному пищу, но и по несколько раз на день.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали добровольцы, имеющие лишний вес или ожирение.

Добровольцы смотрели на фотографии продуктов из категории «пустых» калорий, включая и чипсы, а в этот момент их мозг проходил через сканирование. Результат показал, что чипсы вызывают активность в тех же самых зонах мозга, которые активируется в тот момент, когда алкоголики видят изображения бутылок вина, а наркоманы наблюдают за снимками кокаина. Это свидетельствует о том, что разного рода нездоровые закуски способны влиять на изменения в работе мозга, рождая по-настоящему наркотическую зависимость.

А вот когда участникам показывали фотографии здоровой пищи, то их зоны мозга не демонстрировали такой же острой реакции.

По мнению ученых, мозг человека эволюционировал на потребление продуктов, которые дают максимум энергии, что может сказать на продолжительности жизни.

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