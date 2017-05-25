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Общество

Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды»

Список адресов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось второе заседание общественной комиссии, на котором утвердили перечень двориков, которые будут отремонтированы в этом году по приоритетному федеральному проекту "Формирование современной городской среды". В него вошли 14 придомовых территорий.

Специалисты администрации Владивостока подготовили дефектовочные ведомости и сметы на ремонт, в которые вошли работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, лавочек и урн, а также установке наружного освещения.

Напомним, что в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Для формирования адресного перечня двориков специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт.

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории по следующим адресам:

1.ул. В. Терешковой, д. 7
2.ул. Тунгусская, д. 63
3.ул. Тунгусская, д. 61
4.ул. Морозова, д.9
5.ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
6.ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6
7.ул. Тунгусская, д. 65
8.пр. 100-летия Владивостока, д. 30б
9.пр. 100-летия Владивостока, д. 30а
10.ул. Тунгусская, д. 46
11.ул. Тунгусская, д. 44
12.ул. Верхнепортовая, д. 64
13.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
14.ул. Кипарисовая, д. 18


Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.

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