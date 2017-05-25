Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды»

Во Владивостоке состоялось второе заседание общественной комиссии, на котором утвердили перечень двориков, которые будут отремонтированы в этом году по приоритетному федеральному проекту "Формирование современной городской среды". В него вошли 14 придомовых территорий.
Специалисты администрации Владивостока подготовили дефектовочные ведомости и сметы на ремонт, в которые вошли работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, лавочек и урн, а также установке наружного освещения.
Напомним, что в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Для формирования адресного перечня двориков специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт.
Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории по следующим адресам:
|1.
|ул. В. Терешковой, д. 7
|2.
|ул. Тунгусская, д. 63
|3.
|ул. Тунгусская, д. 61
|4.
|ул. Морозова, д.9
|5.
|ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
|6.
|ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6
|7.
|ул. Тунгусская, д. 65
|8.
|пр. 100-летия Владивостока, д. 30б
|9.
|пр. 100-летия Владивостока, д. 30а
|10.
|ул. Тунгусская, д. 46
|11.
|ул. Тунгусская, д. 44
|12.
|ул. Верхнепортовая, д. 64
|13.
|ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
|14.
|ул. Кипарисовая, д. 18
Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.