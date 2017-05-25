Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды»

Список адресов

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось второе заседание общественной комиссии, на котором утвердили перечень двориков, которые будут отремонтированы в этом году по приоритетному федеральному проекту "Формирование современной городской среды". В него вошли 14 придомовых территорий.

Специалисты администрации Владивостока подготовили дефектовочные ведомости и сметы на ремонт, в которые вошли работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, лавочек и урн, а также установке наружного освещения.

Напомним, что в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Для формирования адресного перечня двориков специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт.

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории по следующим адресам:

1. ул. В. Терешковой, д. 7 2. ул. Тунгусская, д. 63 3. ул. Тунгусская, д. 61 4. ул. Морозова, д.9 5. ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8 6. ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6 7. ул. Тунгусская, д. 65 8. пр. 100-летия Владивостока, д. 30б 9. пр. 100-летия Владивостока, д. 30а 10. ул. Тунгусская, д. 46 11. ул. Тунгусская, д. 44 12. ул. Верхнепортовая, д. 64 13. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 14. ул. Кипарисовая, д. 18



Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.