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Происшествия

Дорогостоящий автомобиль сгорел ночью во Владивостоке

Владельцы авто ищут очевидцев случившегося
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сегодня ночью во Владивостоке сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города сегодня в 00:58. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя 8 минут и приступили к тушению. Горел автомобиль марки Nissan Skyline. В 01:08 пожар был локализован, а в 01:38 - полностью ликвидирован.

Общая площадь пожара - 3 кв.м. Салон автомобиля выгорел полностью.

Владелец автомобиля считает, что это был умышленный поджог, а потому просит всех очевидцев происшествия откликнуться ,если кто-либо обладает какой-нибудь информацией.

Телефоны для связи: 

+79990407413

+79147048415

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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