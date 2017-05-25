Дорогостоящий автомобиль сгорел ночью во Владивостоке

Сегодня ночью во Владивостоке сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города сегодня в 00:58. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя 8 минут и приступили к тушению. Горел автомобиль марки Nissan Skyline. В 01:08 пожар был локализован, а в 01:38 - полностью ликвидирован.
Общая площадь пожара - 3 кв.м. Салон автомобиля выгорел полностью.
Владелец автомобиля считает, что это был умышленный поджог, а потому просит всех очевидцев происшествия откликнуться ,если кто-либо обладает какой-нибудь информацией.
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