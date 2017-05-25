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Общество

Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра

К выходным ожидается улучшение погоды
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В среду, 24 мая, наблюдался шквалистый сильный ветер с кратковременными ливнями, а в некоторых районах — градом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В Приморье выпало от 1 до 13 мм осадков. Температурный фон был невысоким, +13…+20 °С. Ночью прояснило, осадки прекратились. К утру столбики термометров опустились до 0…+7 °С.

Во Владивостоке вчера было облачно с прояснениями, днем в прошел кратковременный дождь.

Сегодня, 25 мая, Приморье находится во власти циклона, который утром вышел на север Кореи. В течение дня дожди охватят большую часть края. Сохранится невысокий фон температуры, +7…+16 °С.

В приморской столице дождь начался в 4 часа утра, еще до обеда в городе выпало 2 мм. Днем пасмурно, интенсивность дождя увеличится. Дождь будет сопровождаться сильным северным ветром. Прохладно, +7…+10 °С.

Ненастная погода в Приморье продержится более суток. В ночь на 26 мая будет пасмурно, дождь, на юге сильный, днем интенсивность и площадь распространения осадков начнут уменьшаться. Ночью температура существенно не изменится, днем в облачных полях появятся разрывы, благодаря чему воздух прогреется на 3–5 градусов больше, чем сегодня.

Во Владивостоке в пятницу будет пасмурно, днем с прояснением. Ночью и утром дождь. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью +5…+8 °С. Днем воздух прогреется до +13…+16 °С.

К выходным погода в Приморье улучшится. Потеплеет. 

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