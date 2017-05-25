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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Уссурийске

Мужчина скончался в карете скорой помощи
Фото: gibdd.ru Фото: gibdd.ru
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В среду, 24 мая, в 21.50 в отдел полиции поступило сообщение о наезде на препятствие в районе 665 км автодороги А-370 «Уссури». На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Установлено, 29-летний мужчина, управлявший мотоциклом, двигался со стороны г.Хабаровска в направлении г.Владивостока. При прохождении 665 км автодороги А-370 «Уссури» водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части на левую обочину с последующим наездом на железнодорожный столб.

От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. На момент происшествия стаж вождения мотоциклиста составил 8 лет, управлял транспортным средством в защитном шлеме.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, при исправном освещении, на участке с сухим асфальтовым покрытием.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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