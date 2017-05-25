За сутки в Приморье произошло семь пожаров

За прошедшие сутки организована работа по тушению семи техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались 2 раза.
Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском городском округе и городском округе Большой Камень – ликвидация пожара в квартире дома барачного типа на улице Фанзавод; тушение дома в городе Большой Камень на улице Ворошилова.
На тушении было задействовано 60 человек личного состава и 18 единиц техники.