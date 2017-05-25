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Молодые семьи Владивостока получили от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей

Жилье молодой семье
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Горожане стали обладателями свидетельств о праве получения социальной выплаты на покупку или строительство жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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