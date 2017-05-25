Горожане стали обладателями свидетельств о праве получения социальной выплаты на покупку или строительство жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Молодые семьи Владивостока получили от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей
Жилье молодой семьеВладивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.
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