Оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. В почтовых отделениях приморской столицы появились мобильные терминалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Почтальоны принимают оплату коммунальных услуг на дому
Мобильная почтаВладивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
15:48, 25 мая 2017 Футбольные клубы Луч-Энергия" и "Чита" пытаются поделить место в ФНЛ
Новости спорта
14:38, 25 мая 2017 5000-летний индийский танец исполнили для жителей Владивостока
Пять историй об индийской религии и культуре
14:03, 25 мая 2017 Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения
11 удачных лет
12:28, 24 мая 2017 Гребно-парусная регата МГУ прошла во Владивостоке
Морская проверка сил
11:02, 24 мая 2017 Минздрав предупреждает владивостокцев об опасных заболеваниях
Как избавиться от никотиновой зависимости
06:30, 24 мая 2017 «Российский азимут» собрал во Владивостоке более 500 ориентировщиков со всего Приморья
Один на один с природой
22:24, 23 мая 2017 Шоу талантов "Broadway" стартовало во Владивостоке
Призовой фонд - 3 миллиона рублей