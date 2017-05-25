Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке

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Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В среду, 24 мая, во Владивостоке в детском саду №36 по адресу Южно-Уральская, 21 было совершено нападение на воспитателей, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в детском саду, во время обеденной прогулки детей неизвестный мужчина проник на территорию детского сада, напав на двух воспитателей на глазах у маленьких детей.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у одной из женщин тяжелые травмы, такие как сотрясение головного мозга, перелом носа, гематому уха и другие.

Неизвестный мужчина напугал детей, в результате чего малыши боятся идти на прогулку. По словам самих воспитанников, этот же мужчина и ранее приходил в сад, угрожая детям. Одного из ребенка он, схватив за ногу, начал трясти, держа его вниз головой.

Неизвестный был задержан сотрудниками полиции, но, как стало известно позже, мужчину отпустили.