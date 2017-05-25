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Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Двое на одном бревне. Футбольные клубы "Чита" и "Луч-Энергия" пытаются поделить место в ФНЛ после драматичной развязки чемпионата. Тем временем спидвеисты "Востока" удачно открыли свой сезон. Гонщики одержали победу в этапе юниорского первенства России. А также, хоккейный клуб "Адмирал" продолжает получать дофинансирование на следующий год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.