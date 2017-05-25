Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке

Подобные проверки станут регулярными

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Качество ремонта дорог и реконструкции подпорных стен в приморской столице проверил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов вчера, 24 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. О том, какие работы сейчас проводятся в городе, доложил заместитель главы администрации - начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Леонид Платонович рассказал о том, что сейчас в городе активно ведется ремонт аварийных участков дорог во всех района Владивостока. Кроме этого, дорожники укладывают новый асфальт к больницам и образовательным учреждениям. Также подрядные организации по заказу администрации Владивостока ремонтируют лестницы и подпорные стены. Четыре подпорные стены уже построены в этом году, в работе - еще две стены и девять лестниц.

«Мы давно перешли на ремонт дорог в ночное время, когда снижается поток автотранспорта. Это делается для того, чтобы не создавать лишних заторов на дорогах города», - сказал Леонид Вильчинский.

В числе дорожных объектов, которые посетил исполняющий обязанности главы Владивостока, - проезд к клинической больнице № 1. Здесь недавно были завершены работы по ремонту дороги и укладке нового дорожного полотна.

Кроме этого, Константин Межонов осмотрел подпорные стены на проспекте Красного Знамени, 114 и улице Адмирала Невельского, 17, которые сейчас реконструируются. Он пообщался с подрядчиками, которые рассказали, что работы идут строго по графику. При монтаже новых подпорных стен делается дренажная система для отвода ливневых вод. Работы на проспекте Красного Знамени, 114 уже подходят к концу, в то время как на улице Адмирала Невельского они в самом разгаре.

«В городе проводится достаточно большой объем ремонтных работ различного спектра, - подчеркнул Константин Анатольевич. - Как известно, денег на всё, что хотелось бы сделать, не хватает. Поэтому в первую очередь реконструируем аварийные подпорные стены, лестницы и дороги. Выявляем первоочередные объекты с помощью мониторинга и благодаря наказам жителей в адрес депутатов».

В завершение объезда исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов отметил, что подобные проверки станут регулярными и коснутся ремонта дорог, лестниц, подпорных стен и других объектов городской инфраструктуры, а также объектов, на которых проводятся работы по озеленению.