«Золотая лира»: 47 выпускников-отличников школ искусств получили почётную награду от администрации Владивостока

Выпускники, как и их родители, не скрывали слёз радости

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 24 мая, в большом зале Приморской краевой филармонии состоялась торжественная церемония награждения выпускников-отличников муниципальных детских художественных, музыкальных школ и школ искусств нагрудным знаком «Золотая лира», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Награждены почётным знаком 47 юных мастеров искусств. Эти ребята проявили трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями в области культуры и искусства.

«Золотая лира» в школе искусств - это эквивалент золотой медали в школе общеобразовательной. Из 385 выпускников почётного знака удостоены 47.

«Золотая лира» - это признание таланта и труда наших юных музыкантов, танцоров, певцов и художников и, конечно, их педагогов и родителей, - отметила начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова. – Кроме того, эта почётная награда – одна из мер поддержки наших талантливых ребят».

К слову, администрацией города делается все возможное, чтобы школьникам было комфортно учиться. В последние годы в школах искусств были произведены капитальные и текущие ремонты, обновляется материально-техническая база, приобретаются новые музыкальные инструменты.

Сами выпускники, как и их родители, не скрывали слёз радости, волновались и поздравляли друг друга с окончанием школ искусств.

«Чтобы получить «Золотую лиру», нужно упорно работать, добиваться своей цели. Участвовать и побеждать в конкурсах, постоянно рисовать – оттачивать своё мастерство», - рассказал воспитанник детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева Михаил Лесик.

После того, как ребята получили почётные знаки, которые вручила председатель городской думы Елена Новицкая, поздравлений от депутата Госдумы Сергея Сопчука и депутата думы города Ольги Забелиной, начался гала-концерт. На сцену с вокальными, хореографическими и музыкальными номерами вышли воспитанники школ искусств и музыкальных школ Владивостока.