Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям 14:49, 25 мая Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям
Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке 14:25, 25 мая Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке (Эксклюзив)
Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке 12:33, 25 мая Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке
Новостная лента
Май, 25 четверг
15:21
Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая Эксклюзив
15:21
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева Эксклюзив
15:11
«Золотая лира»: 47 выпускников-отличников школ искусств получили почётную награду от администрации Владивостока Фото и Видео
15:01
«Моряк» Ткачев стал лучшим новичком сезона в КХЛ
14:49
Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям
14:38
5000-летний индийский танец исполнили для жителей Владивостока Видео
14:25
Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке Эксклюзив
14:22
Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье Фото
14:11
Бывшая сотрудница одного из предприятий в Приморье похитила 300 тысяч рублей
14:03
Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения Видео
13:51
Опубликована программа МедиаСаммита-2017
13:38
В Большом Камне сгорел дом
13:27
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе
13:15
Неизвестный ограбил сотрудницу автошколы во Владивостоке, брызнув из газового баллона ей в лицо
13:06
В минувшие сутки во Владивостоке произошло 76 аварий
12:55
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:44
Во Владивостоке пройдет Морской субботник
12:33
Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке
12:24
Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке Фото
12:18
Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие пистолетом водителю, уволены во Владивостоке
12:12
В Приморье орудовали угонщики
12:06
Рубль готовится к укреплению
12:04
В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса
11:55
Автоледи сбила пешехода во Владивостоке
11:53
На «Земле леопарда» спасли черного грифа
11:42
«Чёрный шаман» - мистическое место в Приморье Фото
11:37
Во Владивостоке велась продажа мясной и рыбной продукции без документов
11:26
В Приморье иностранцы незаконно вылавливали краба
11:14
В центре Владивостока из под земли забил фонтан Видео
11:03
Во Владивостоке сгорела квартира
10:52
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:40
Администрация Владивостока предупредила о неблагоприятных погодных условиях
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4136 (75) от 25 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристов заманивали экологией и самобытностью
«Хаятт» впишет Приморье в долговую историю
В Минный городок запустили скоростные корабли
Школе скажут прощай
Чаще всего «скорую» вызывают в случае внезапной болезни
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

«Золотая лира»: 47 выпускников-отличников школ искусств получили почётную награду от администрации Владивостока

Выпускники, как и их родители, не скрывали слёз радости
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 24 мая, в большом зале Приморской краевой филармонии состоялась торжественная церемония награждения выпускников-отличников муниципальных детских художественных, музыкальных школ и школ искусств нагрудным знаком «Золотая лира», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Награждены почётным знаком 47 юных мастеров искусств. Эти ребята проявили трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями в области культуры и искусства.

«Золотая лира» в школе искусств - это эквивалент золотой медали в школе общеобразовательной. Из 385 выпускников почётного знака удостоены 47.

«Золотая лира» - это признание таланта и труда наших юных музыкантов, танцоров, певцов и художников и, конечно, их педагогов и родителей, - отметила начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова. – Кроме того, эта почётная награда – одна из мер поддержки наших талантливых ребят».

К слову, администрацией города делается все возможное, чтобы школьникам было комфортно учиться. В последние годы в школах искусств были произведены капитальные и текущие ремонты, обновляется материально-техническая база, приобретаются новые музыкальные инструменты.

Сами выпускники, как и их родители, не скрывали слёз радости, волновались и поздравляли друг друга с окончанием школ искусств.

«Чтобы получить «Золотую лиру», нужно упорно работать, добиваться своей цели. Участвовать и побеждать в конкурсах, постоянно рисовать – оттачивать своё мастерство», - рассказал воспитанник детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева Михаил Лесик.

После того, как ребята получили почётные знаки, которые вручила председатель городской думы Елена Новицкая, поздравлений от депутата Госдумы Сергея Сопчука и депутата думы города Ольги Забелиной, начался гала-концерт. На сцену с вокальными, хореографическими и музыкальными номерами вышли воспитанники школ искусств и музыкальных школ Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Академический театр имени М. Горького готовит премьеру для жителей и гостей Владивостока
20:15, 24 мая 2017 Академический театр имени М. Горького готовит премьеру для жителей и гостей Владивостока

"Эдит и её демоны"

Праздничным концертом во Владивостоке отметили День Тихоокеанского флота
11:34, 23 мая 2017 Праздничным концертом во Владивостоке отметили День Тихоокеанского флота

Творческая программа состоялась в амфитеатре набережной Спортивной гавани

Исторические спектакли о Дальнем Востоке оказались самыми модными
13:35, 22 мая 2017 Исторические спектакли о Дальнем Востоке оказались самыми модными

Спектакль «Крейсера» собрал уже 40 аншлагов во Владивостоке и Москве

Сегодня - третий день фестиваля «День путешественника» на острове Русский
11:02, 21 мая 2017 Сегодня - третий день фестиваля «День путешественника» на острове Русский

Вход свободный

«Чтиво» вступает в эру «Водолея»
17:24, 20 мая 2017 «Чтиво» вступает в эру «Водолея»

Легендарный литературный проект «Чтиво» обретает «старую новую» площадку

Во Владивостоке проходит «Ночь музеев»
15:59, 20 мая 2017 Во Владивостоке проходит «Ночь музеев»

Программа мероприятия

Житель Владивостока похитил сумку с документами из авто
14:11, 20 мая 2017 Житель Владивостока похитил сумку с документами из авто

Мужчина задержан