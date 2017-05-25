«Моряк» Ткачев стал лучшим новичком сезона в КХЛ

Молодой хоккеист «Адмирала» памятный знак лиги

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

24 мая в Москве на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв был признан лучшим новичком сезона и получил приз имени Алексея Черепанова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

В минувшем чемпионате на счету Владимира Ткачева в 49 матчах регулярного чемпионата 39 очков (14 голов и 25 голевых передач). В плей-офф в пяти матчах форвард забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам.

Представитель нашего клуба впервые получил данную награду.