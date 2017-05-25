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Общество

Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям

Гвозди, торчащие из деревяшек, протыкают резину
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Мост в Новолитовске, возведенный параллельно разрушенному в прошлом году, продолжает создавать проблемы многим автомобилистам Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам очевидцев, мост находится в ужасном состоянии. Из досок торчат гвозди, которые протыкают колеса автомобиля. Так, жертвой моста стал один из автомобилистов, который проколол сразу два колеса: переднее и заднее. С наступлением летнего сезона многие автомобилисты уже предугадывают транспортный коллапс, который ждет всех едущих в Ливадию отдыхающих.

"Кто хочет этим летом ездить в Ливадию отдыхать, берите запаску и домкрат с собой",- говорят автолюбители.

Напомним, 23 февраля 2016 на 128 км краевой автодороги Артем-Находка-порт Восточный в районе поселка Новолитовск, Партизанский район, на трассе, связывающей Владивосток с Находкой, рухнул мост. Два пролета автомобильного моста рухнули вниз с высоты четырехэтажного дома и увлекли за собой автомобиль. По словам очевидцев, находившиеся в момент обрушения люди в машине чудом не пострадали.

Немногим позже рядом с оставшимися от моста развалинами соорудили временный мост, который, судя по всему, теперь будет постоянным. Недавно на въезде был установлен светофор, который, скорее всего, контролирует нагрузку на мост. Въезжать на сооружение с двух сторон одновременно нельзя: для одной полосы горит красный свет, в то время, как другой разрешено продолжать движение.

Светофор значительно затрудняет движение на данном участке трассы. Пока горит красный свет, собирается огромное количество автомобилей, которые ждут разрешающего сигнала светофора. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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