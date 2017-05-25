Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям

Гвозди, торчащие из деревяшек, протыкают резину

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Мост в Новолитовске, возведенный параллельно разрушенному в прошлом году, продолжает создавать проблемы многим автомобилистам Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам очевидцев, мост находится в ужасном состоянии. Из досок торчат гвозди, которые протыкают колеса автомобиля. Так, жертвой моста стал один из автомобилистов, который проколол сразу два колеса: переднее и заднее. С наступлением летнего сезона многие автомобилисты уже предугадывают транспортный коллапс, который ждет всех едущих в Ливадию отдыхающих.

"Кто хочет этим летом ездить в Ливадию отдыхать, берите запаску и домкрат с собой",- говорят автолюбители.

Напомним, 23 февраля 2016 на 128 км краевой автодороги Артем-Находка-порт Восточный в районе поселка Новолитовск, Партизанский район, на трассе, связывающей Владивосток с Находкой, рухнул мост. Два пролета автомобильного моста рухнули вниз с высоты четырехэтажного дома и увлекли за собой автомобиль. По словам очевидцев, находившиеся в момент обрушения люди в машине чудом не пострадали.

Немногим позже рядом с оставшимися от моста развалинами соорудили временный мост, который, судя по всему, теперь будет постоянным. Недавно на въезде был установлен светофор, который, скорее всего, контролирует нагрузку на мост. Въезжать на сооружение с двух сторон одновременно нельзя: для одной полосы горит красный свет, в то время, как другой разрешено продолжать движение.

Светофор значительно затрудняет движение на данном участке трассы. Пока горит красный свет, собирается огромное количество автомобилей, которые ждут разрешающего сигнала светофора.

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