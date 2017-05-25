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5000-летний индийский танец исполнили для жителей Владивостока

Пять историй об индийской религии и культуре
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Индийские танцы исполнили для жителей Владивостока. Концерт ансамбля классического танца под руководством заслуженной артистки госпожи Пурнимы Ашок прошёл на сцене Приморской филармонии при поддержке Генерального консульства Индии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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