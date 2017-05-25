Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям 14:49, 25 мая Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям
Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке 14:25, 25 мая Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке (Эксклюзив)
Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке 12:33, 25 мая Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке
Новостная лента
Май, 25 четверг
15:02
Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая Эксклюзив
15:02
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева Эксклюзив
15:01
«Моряк» Ткачев стал лучшим новичком сезона в КХЛ
14:49
Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям
14:38
5000-летний индийский танец исполнили для жителей Владивостока Видео
14:25
Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке Эксклюзив
14:22
Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье Фото
14:11
Бывшая сотрудница одного из предприятий в Приморье похитила 300 тысяч рублей
14:03
Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения Видео
13:51
Опубликована программа МедиаСаммита-2017
13:38
В Большом Камне сгорел дом
13:27
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе
13:15
Неизвестный ограбил сотрудницу автошколы во Владивостоке, брызнув из газового баллона ей в лицо
13:06
В минувшие сутки во Владивостоке произошло 76 аварий
12:55
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:44
Во Владивостоке пройдет Морской субботник
12:33
Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке
12:24
Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке Фото
12:18
Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие пистолетом водителю, уволены во Владивостоке
12:12
В Приморье орудовали угонщики
12:06
Рубль готовится к укреплению
12:04
В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса
11:55
Автоледи сбила пешехода во Владивостоке
11:53
На «Земле леопарда» спасли черного грифа
11:42
«Чёрный шаман» - мистическое место в Приморье Фото
11:37
Во Владивостоке велась продажа мясной и рыбной продукции без документов
11:26
В Приморье иностранцы незаконно вылавливали краба
11:14
В центре Владивостока из под земли забил фонтан Видео
11:03
Во Владивостоке сгорела квартира
10:52
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:40
Администрация Владивостока предупредила о неблагоприятных погодных условиях
10:29
Краевой чемпионат по джиу-джитсу собрал порядка 200 спортсменов во Владивостоке Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4136 (75) от 25 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристов заманивали экологией и самобытностью
«Хаятт» впишет Приморье в долговую историю
В Минный городок запустили скоростные корабли
Школе скажут прощай
Чаще всего «скорую» вызывают в случае внезапной болезни
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Бывшая сотрудница одного из предприятий в Приморье похитила 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники транспортной полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте выявили факт присвоения денежных средств бывшей сотрудницей одного из транспортных предприятий города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 49- летняя женщина, являясь торговым представителем одной из компаний, осуществлявшей поставки продуктов питания на морские суда, совершила хищение вверенных ей денежных средств, полученных от клиентов в качестве оплаты за продукцию. Ущерб предприятию составил порядка 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Злоумышленнице грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Большом Камне сгорел дом
13:38, 25 мая 2017 В Большом Камне сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Неизвестный ограбил сотрудницу автошколы во Владивостоке, брызнув из газового баллона ей в лицо
13:15, 25 мая 2017 Неизвестный ограбил сотрудницу автошколы во Владивостоке, брызнув из газового баллона ей в лицо

Возбуждено уголовное дело

В минувшие сутки во Владивостоке произошло 76 аварий
13:06, 25 мая 2017 В минувшие сутки во Владивостоке произошло 76 аварий

Зарегистрировано 288 нарушений ПДД

Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке
12:33, 25 мая 2017 Ребенок пострадал в ДТП во Владивостоке

Несовершеннолетний госпитализирован

Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке
12:24, 25 мая 2017 Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке

Потерпевшая перенесла 3 операции

В Приморье орудовали угонщики
12:12, 25 мая 2017 В Приморье орудовали угонщики

Фигуранты дела ответят перед судом

Автоледи сбила пешехода во Владивостоке
11:55, 25 мая 2017 Автоледи сбила пешехода во Владивостоке

Мужчина госпитализирован