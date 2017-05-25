Бывшая сотрудница одного из предприятий в Приморье похитила 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники транспортной полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте выявили факт присвоения денежных средств бывшей сотрудницей одного из транспортных предприятий города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 49- летняя женщина, являясь торговым представителем одной из компаний, осуществлявшей поставки продуктов питания на морские суда, совершила хищение вверенных ей денежных средств, полученных от клиентов в качестве оплаты за продукцию. Ущерб предприятию составил порядка 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Злоумышленнице грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.