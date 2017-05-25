О садоводстве, огородничестве, ландшафтном дизайне, клумбах, животном хозяйстве и о многом другом. Все эти темы находят освещение на страницах журнала «Сады и огороды Приморья». Уже 11 лет издание поднимает вопросы, связанные именно с местными загородными участками. Дает полезные советы по посадке, уходу и введению новых для нашего края дачных культур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения
11 удачных летВладивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:28, 24 мая 2017 Гребно-парусная регата МГУ прошла во Владивостоке
Морская проверка сил
11:02, 24 мая 2017 Минздрав предупреждает владивостокцев об опасных заболеваниях
Как избавиться от никотиновой зависимости
06:30, 24 мая 2017 «Российский азимут» собрал во Владивостоке более 500 ориентировщиков со всего Приморья
Один на один с природой
22:24, 23 мая 2017 Шоу талантов "Broadway" стартовало во Владивостоке
Призовой фонд - 3 миллиона рублей
17:02, 23 мая 2017 Арт-субботник прошел во Владивостоке
«Морская» трансформаторная будка и весёлое настроение
15:36, 23 мая 2017 Международная акция «Ночь музеев» прошла во Владивостоке
Масштабную программу подготовил Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева
14:28, 22 мая 2017 «Vladivostok Boat Show - 2017» прошло во Владивостоке
Море не разделяет, а сближает