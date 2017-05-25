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Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения

11 удачных лет
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

О садоводстве, огородничестве, ландшафтном дизайне, клумбах, животном хозяйстве и о многом другом. Все эти темы находят освещение на страницах журнала «Сады и огороды Приморья». Уже 11 лет издание поднимает вопросы, связанные именно с местными загородными участками. Дает полезные советы по посадке, уходу и введению новых для нашего края дачных культур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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