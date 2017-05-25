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Общество

Опубликована программа МедиаСаммита-2017

С ней можно познакомиться на официальном сайте форума
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Обновленный вариант программы Дальневосточного МедиаСаммита-2017 появился на официальном сайте форума. Участников главного события медиаотрасли на Дальнем Востоке ожидают более 100 секций, встречи с губернатором Приморского края, полпредом президента в ДФО и экспертами федерального уровня, а также спортивные соревнования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

В первый день Дальневосточного МедиаСаммита, 8 июня, в кампусе ДВФУ на острове Русском пройдут более 40 секций. 

В качестве спикеров на секциях Саммита выступят федеральные эксперты: председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, Сергей Паранько (Вконтакте), издатель Meduza Илья Красильщик, гендиректор Tigermilk Media Арсений Ашомко, директор центра защиты прав СМИ Галина Арапова, замгенерального директора "Интерфакс" Михаил Кетько, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин, вице-президент ACMG Антонио Алицци, журналист и международный обозреватель Леонид Млечин.

Пройдут мастер-классы "E-commerce", "SMM-маркетинг", "Интернет-маркетинг" от преподавателей школы креативного мышления ИКРА Виктории Дерюгиной и Ивана Дьяченко, "Как создать успешный бренд" от основателя Гиперавто Сергея Ткачева, "Стратегия win-win во взаимодействии блогера и бизнеса" от директора макетингового агентства "Лайка" Дмитрия Куликова, "Работа с негативом. Управление репутацией" от главного редактора журнала "Пресс-служба" Тимура Асланова.

В этот же день откроется четвертый международный фестиваль телевизионной документалистики "Человек и море", который в этом году впервые проходит на площадках МедиаСаммита. Зрители увидят фильмы, снятые в разных городах России, Армении, Австралии, Испании, Корее, Китае и Великобритании. А также состоится отбор работ на конкурс пресс-служб "PRужина общества".

Также в программу МедиаСаммита интегрированы мероприятия для детей — форум молодых журналистов TEEN Media и медиахакатон, в ходе которых пройдут конкурсы, встречи с экспертами и мастер-классы.

Завершится первый день Дальневосточного МедиаСаммита футбольным матчем между сборной командой журналистов и сборной "Власть и бизнес" и интеллектуальной игрой "Дальний Восток: от освоения к новым горизонтам".

Второй день Дальневосточного МедиаСаммита, 9 июня, начнется с пробежки по территории кампуса ДВФУ.

Пройдут дискуссия "Как делать медиа в эпоху плохих новостей" с издателем Meduza Ильей Красильщиком, мастер-классы "Маркетинг медиапроектов: война за секунды, копейки, любовь" от мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой, "Особенности формирования платного контента" от шеф-редактора сайта "Деловой Петербург" Василия Латенко, "Как создать СМИ без сайта" от гендиректора Tigermilk Арсения Ашомко, "Экспресс-медиаменеджмент. Все, что нужно знать об управлении современной редакцией за 1,5 часа" от главного редактора RBTH Всеволода Пули и др.

9 июня на площадке МедиаСаммита полпред президента в ДФО Юрий Трутнев встретится с федеральными, региональными, муниципальными и иностранными журналистами, а также с федеральными и региональными блогерами.

Завершится Дальневосточный МедиаСаммит праздничной церемонией, где подведут итоги конкурсов "На лучший материал о Дальнем Востоке", "PRужина общества", "Дальний Восток в объективе пресс-служб" и наградят победителей.

На 10 июня также запланированы мероприятия для участников форума. Следите за обновлением программы на сайте медиасаммит.рус

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