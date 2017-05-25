В Большом Камне сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны городского округа Большой Камень вчера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что на улице Ворошилова горит жилой дом.

Оперативно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением веранды, крыши и внутренней отделки дома.

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожаре работали 13 человек личного состава и три единицы техники.