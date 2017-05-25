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Общество

Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе

Судно пришвартуется на Морском вокзале в 7 утра
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Круизное судно «Costa NeoRomantica» пришвартуется в порту Владивостока во вторник, 30 мая. Лайнер посетит край впервые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

На борту «Costa NeoRomantica» находится более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи. Лайнер прибудут во Владивосток в 7:00, а торжественная встреча начнется на верхней площадке Морского терминала часом позже.

Гостей праздничной программой встретят творческие коллективы Дальрыбвтуза, отряд барабанщиц, художественная выставка Приморской картинной галереи и другие мероприятия. На нижней площадке Морвокзала расположится маркет сувениров с национальной и региональной символикой.

По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана лайнера.

Туристы пробудут в крае до 16.00. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока, совершив обзорную экскурсию по городу и посетив самые интересные места туристского показа, включая музей имени Арсеньева, музей автомотостарины, краевую картинную галерею, музей современного искусства «Заря», а также совершат поездку по Транссибирской магистрали и другое.

Отметим, в этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов – круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14 раз, причем шесть судов зайдут в край уже в этом месяце.

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