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Происшествия

Неизвестный ограбил сотрудницу автошколы во Владивостоке, брызнув из газового баллона ей в лицо

Возбуждено уголовное дело
Фото: mhealth.ru Фото: mhealth.ru
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Владивостока, которая сообщила, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в офис автошколы, расположенной на улице Казанская, зашел неизвестный и, брызнув из газового баллона в лицо потерпевшей, похитил деньги из ее сумки, после чего скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя города Владивостока, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.

Фигурант дела заключен под стражу.

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