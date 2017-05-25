Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В красе сильный ветер, а также дожди

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 25 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.

Также желтый уровень опасности присвоен югу, востоку и центру Республики Саха, югу Хабаровского края, , Амурской области, побережью Охотского моря а также ЕАО и Чукотскому автономному округу.

Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня во Владивостоке весь день будет идти сильный дождь. Администрация города предупредила жителей и гостей города о неблагоприятных погодных условиях, все службы жизнеобеспечения находятся в готовности.