В минувшие сутки во Владивостоке произошло 76 аварий

Зарегистрировано 288 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 76 ДТП, 40 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов. Ранено 5 человек.

Также 62 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 15 таксистов и 13 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 54 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено также 54 авто.

Всего в среду, 24 мая, в приморской столице зарегистрировано 288 нарушений ПДД.