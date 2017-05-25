Бродячая собака напала на женщину во Владивостоке

Потерпевшая перенесла 3 операции

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке восемь школьников из 9-10 классов школы №44 спасли жизнь завучу своей школы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Она гуляла в районе Фанзавода с 1,5-годовалой внучкой, и на них набросилась собака крупной породы. Парни не растерялись и, рискуя своей жизнью, бросились на помощь. Один парень молотком отбивался от собаки, другие вызвали скорую помощь, стали останавливать кровотечение на руке и ноге женщины, сообщили в полицию и родственникам.

В итоге, завуч школы перенесла три операции, потеряла много крови. Требуется пластика. Если бы не решительные и смелые действия школьников, то страшно представить, чем могло бы все закончится.

Руководство школы обратилось с заявлением и в полицию, и в прокуратуру. Но реакции не последовало, состава преступления нет.

"Было очень страшно, - говорит один из парней. - Играла громко музыка и, если бы не крик ребёнка, мы бы вряд ли узнали о том, что нужна помощь..."

Депутат Думы Владивлюостока Артем Моисеенко на общешкольном собрании наградил ребят от имени депутата, вручил им благодарности за проявленный героизм.

"Школьники должны знать в лицо своих героев! - говорит Артем Моисеенко. - А мы будем держать ситуацию с бродячими собаками в районе на контроле. И обращаться в необходимые инстанции".