Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие пистолетом водителю, уволены во Владивостоке

Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие оружием водителю во Владивосток, уволены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Александра Хинштейна, советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сотрудники уволены после проведения проверки, материалы которой направлены в прокуратуру края.
- Относительно сотрудников спецсвязи Приморья: итоговую оценку их действиям даст прокуратура. Росгвардия проверяет лишь вопросы оборота оружия, - написал в своем Твиттере Александр Хинштейн.
Напомним, 16 мая в интернете появилось видео, на котором двое мужчин, передвигавшиеся на автомобиле с надписью «СпецСвязь», угрожали оружием водителю, который якобы их подрезал.