Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие пистолетом водителю, уволены во Владивостоке

Материалы проверки направлены в прокуратуру

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие оружием водителю во Владивосток, уволены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Александра Хинштейн‏а, советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники уволены после проведения проверки, материалы которой направлены в прокуратуру края.

- Относительно сотрудников спецсвязи Приморья: итоговую оценку их действиям даст прокуратура. Росгвардия проверяет лишь вопросы оборота оружия, - написал в своем Твиттере Александр Хинштейн.

Напомним, 16 мая в интернете появилось видео, на котором двое мужчин, передвигавшиеся на автомобиле с надписью «СпецСвязь», угрожали оружием водителю, который якобы их подрезал.