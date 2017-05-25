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Политика и экономика

Рубль готовится к укреплению

Курс валют на 25 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.27 рублей, а евро - 62. 92 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов сообщил, что рубль готовится к укреплению. Этому может поспособствовать снижение котировок на нефтяном рынке, а также встреча стран-участниц сделки "ОПЕК".

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 56.60 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 63.35 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 62.20 рубля за один евро.

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