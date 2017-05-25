Во Владивостоке пройдет Морской субботник

Подобные мероприятия в приморской столице проводятся ежегодно

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В преддверии Дня эколога, который отмечается в России 5 июня, администрация Владивостока совместно с Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора 3 июня проведут Морской субботник. Его участники очистят от мусора реку Объяснения.

Решение об этом было принято в ходе рабочей встречи между исполняющим обязанности главы города Константином Межоновым и руководителем Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаиром Тюменевым.

Вчера, 24 мая, специалисты мэрии Владивостока и Управления Росприроднадзора выехали на место, чтобы осмотреть реку Объяснения и побережье на предмет определения проблемных участков. Так, особое внимание в ходе акции по санитарной очистке будет уделено водоохранной зоне реки и устью реки в месте впадения в бухту Золотой Рог. В ходе объезда также был определен ряд организационных вопросов в рамках подготовки к предстоящему субботнику.

Отметим, подобные мероприятия в приморской столице проводятся ежегодно совместно с Росприроднадзором РФ.