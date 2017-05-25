Автоледи сбила пешехода во Владивостоке

Мужчина госпитализирован

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В среду вечером, 24 мая, в 22:02 по адресу Проспект 10 0лет Владивостоку, 18а произошло ДТП с участие пешехода, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу ГИБДД по городу Владивосток, установлено, что водитель, двигавшийся на автомобиль Toyota Vanguard, совершил наезд на пешехода.

Мужчина, 1984 года рождения, переходил дорогу вне пешеходного перехода, в результате чего и попал под колеса иномарки.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи.

У мужчины диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. Пострадавший госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.