В Приморье орудовали угонщики

Фигуранты дела ответят перед судом

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Жители Уссурийска, обвиняемые в совершении серии хищений автомобилей иностранного производства с целью последующей реализации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в марте 2015 года 30-летний приморец вовлек в противоправную деятельность троих жителей Уссурийска. Вступив в сговор и распределив роли, злоумышленники приобретали документы на автомобили иностранного производства, затем подыскивали схожие по техническим характеристикам иномарки, совершали хищения и перегоняли их в арендованные гаражные боксы, расположенные на территории Уссурийска. Обвиняемые вырезали и перебивали идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего реализовывали транспортные средства. Преступления совершались в Уссурийске, Артеме и Надеждинском районе. Противоправную деятельность членов группы пресекли сотрудники полиции.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража, совершенная организованной группой», а также «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В ходе следствия была доказана причастность одного из обвиняемых к сбыту наркотических средств. Злоумышленник пытался реализовать крупную партию гашишного масла. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

Часть похищенных автомобилей возвращена владельцам.

Все фигуранты дела были заключены под стражу. Доказана причастность фигурантов уголовного дела к 7 эпизодам краж и мошенничеству. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 3,2 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения, обвиняемым грозит лишение свободы до 10 лет с выплатой штрафа.