В предстоящие выходные Амурский залив украсят паруса

Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12 часов

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные дни, 27 и 28 мая, на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В мероприятии примут участие порядка 60 юных яхтсменов.

Соревнования пройдут в классах: "Л", "Кадет", "Парусная доска", "Оптимист", "Л 4.7" и "420". По итогам проведения гонки победители и призёры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.

Первый старт парусной гонки будет дан в 27 мая 12 часов. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12 часов.