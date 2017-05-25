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Общество

На «Земле леопарда» спасли черного грифа

Заповедник собирает средства на содержание животного
Фото: Фото: "Земля леопарда"
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В национальном парке «Земля леопарда» спасли раненого черного грифа, который был обречен на верную гибель в дикой природе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу заповедника. Теперь редчайшая птица нуждается в дополнительной человеческой помощи: для сбора средств на содержание хищника 3 июня во Владивостоке состоится благотворительная акция «В ритме природы»

Краснокнижное пернатое было обнаружено недалеко от населенного пункта Бамбурово, в границах территории национального парка. Гриф не мог самостоятельно взлететь: к земле птицу приковало поврежденное крыло, на котором отсутствовали маховые перья, что, возможно, стало результатом столкновения с другими животными-падальщиками на месте трапезы.

Сотрудники «Земли леопарда» приняли решение временно изъять хищника редких кровей из дикой природы, передав грифа в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «Тигр»). После тщательного осмотра молодому самцу оказали необходимую ветеринарную помощь и поместили его в вольер. Для большей эффективности лечения был составлен специальный рацион. Вскоре после обретения временного дома благородная птица получила от сотрудников Центра имя Бамбур.

Следующий этап работы по спасению черного грифа – сбор средств на кормление и реабилитацию редкой птицы. Сегодня Бамбуру необходимо дорогостоящее сбалансированное питание и более просторный вольер. Так, ежедневно кормление грифа обходится в 350 рублей, 30 000 рублей стоит обустройство «столовых» для грифов в дикой природе для привлечения птиц на охраняемую территорию, а строительство реабилитационного вольера для крупных хищных птиц – 500 000 рублей. В будущем это поможет в реабилитации и других пернатых.

Помочь оказавшейся в беде птице могут все желающие во время оригинальной акции «В ритме природы», инициатором которой выступили сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». Для сохранения жизни черного грифа и других редких животных во Владивостоке 3 июня состоится благотворительная зумба-фитнес вечеринка.

«Благотворительный праздник – танцевальная фитнес-вечеринка – позволит привлечь внимание к проблемам защиты животных и поможет популяризировать здоровый образ жизни, – рассказала Анастасия Крюкова, руководитель танцевально-спортивного клуба «Данза-Проджект». – Гости праздника под руководством опытных инструкторов смогут приобщиться к популярному сегодня фитнесс-движению ZUMBA, в котором зажигательные латиноамериканские ритмы сочетаются с простой хореографией, что позволяет обеспечить эффективную тренировку всего тела».

«Судьба краснокнижной птицы в руках человека, и такие случаи – не редкость. Ежегодно десятки диких животных, получившие различные увечья, рискуют погибнуть без должного ухода, – отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению и туризму. – Участники благотворительной акции делают важный вклад в дело сохранения уникальной природы Приморья. Вырученные на фитнес-вечеринке средства будут перечислены Центру реабилитации, который является временным домом для редких лесных обитателей, неспособных выжить самостоятельно».

«В Центре реабилитации мы спасаем жизни не только тиграм и леопардам, но и другим диким животным – природе важен каждый. Пока у грифа не вырастут новые маховые перья, необходимо создать для него оптимальные условия содержания, направленные на восстановление его здоровья и формирование нормального поведения, – подчеркнул Виктор Кузьменко, исполнительный директор ПРОО «Центр «Тигр». – Уязвимый и беззащитный, Бамбур должен оправиться от ран и окрепнуть, для этого ему необходимо специальное питание. Когда гриф будет готов самостоятельно добывать пищу, сохранять осторожность по отношению к человеку и адекватно реагировать на потенциальную опасность, он будет выпущен обратно в дикую природу на «Земле леопарда». Мы рассчитываем сделать это уже нынешним летом. Отмечу, что работа Центра реабилитации имеет частичное финансирование и во многом зависит от частных пожертвований».

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 3 ИЮНЯ В 14-00 ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПО АДРЕСУ: ул. Светланская, 147 (ост. Авангард). По вопросам участия в празднике обращайтесь по телефонам +7 (984) 147-99-59, +7 (914) 671-42-69 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СМИ: +7 902 060 83 30

Вместе мы сможем помочь грифу отправиться навстречу долгожданной свободе!

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