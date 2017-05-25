Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) 17:50, 25 мая Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
В выходные во Владивосток вернется тепло 17:08, 25 мая В выходные во Владивосток вернется тепло
Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается 17:01, 25 мая Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 25 четверг
17:52
Молодые семьи Владивостока получили от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей Видео
17:50
Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Эксклюзив
17:37
Чипсы вызывают наркотическую зависимость, - ученые
17:28
В Приморье депутат попался на мошенничестве
17:22
Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» Адреса
17:08
В выходные во Владивосток вернется тепло
17:01
Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается Эксклюзив
16:57
Почтальоны принимают оплату коммунальных услуг на дому Видео
16:54
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке
16:45
Дорогостоящий автомобиль сгорел ночью во Владивостоке Фото
16:34
В Уссурийске в водоеме обнаружен утопленный автомобиль Фото
16:25
С 9 этажа дома во Владивостоке выпал мужчина
16:23
Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке Видео
16:14
Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра
16:01
В Приморье за минувшие сутки произошло 68 ДТП
15:48
Футбольные клубы Луч-Энергия" и "Чита" пытаются поделить место в ФНЛ Видео
15:35
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Уссурийске
15:22
За сутки в Приморье произошло семь пожаров
15:11
«Золотая лира»: 47 выпускников-отличников школ искусств получили почётную награду от администрации Владивостока Фото и Видео
15:01
«Моряк» Ткачев стал лучшим новичком сезона в КХЛ
14:49
Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям Видео
14:38
5000-летний индийский танец исполнили для жителей Владивостока Видео
14:25
Неизвестный напал на сотрудников детского сада на глазах у детей во Владивостоке Эксклюзив
14:22
Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье Фото
14:11
Бывшая сотрудница одного из предприятий в Приморье похитила 300 тысяч рублей
14:03
Журнал «Сады и огороды Приморья» празднует день рождения Видео
13:51
Опубликована программа МедиаСаммита-2017
13:38
В Большом Камне сгорел дом
13:27
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе
13:15
Неизвестный ограбил сотрудницу автошколы во Владивостоке, брызнув из газового баллона ей в лицо
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4136 (75) от 25 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристов заманивали экологией и самобытностью
«Хаятт» впишет Приморье в долговую историю
В Минный городок запустили скоростные корабли
Школе скажут прощай
Чаще всего «скорую» вызывают в случае внезапной болезни
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В выходные во Владивосток вернется тепло

Циклон покинет Приморье
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные дни, 27–28 мая, циклон покинет Приморье, в результате чего ожидается спокойная погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу местами в крае возможны небольшие дожди. В воскресенье погода без осадков. Ночная температура воздуха составит +2…+8 °С. Днем будет тепло: в субботу +20…+25 °С, на побережье +13…+19 °С, в воскресенье воздух прогреется еще на 3−5 градусов.

Во Владивостоке в выходные без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью +8…+10 °С, днем+18…+21 °С.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке
16:54, 25 мая 2017 «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке

8 июня будут объявлены призеры федерального этапа конкурса

Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке
16:23, 25 мая 2017 Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов проверил ремонт дорог и подпорных стен во Владивостоке

Подобные проверки станут регулярными

Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра
16:14, 25 мая 2017 Дождь во Владивостоке будет продолжаться до утра

К выходным ожидается улучшение погоды

Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям
14:49, 25 мая 2017 Мост в Новолитовске доставляет проблемы автолюбителям

Гвозди, торчащие из деревяшек, протыкают резину

Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье
14:22, 25 мая 2017 Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье

Законодательной инициативе предшествовали многочисленные обращения граждан

Опубликована программа МедиаСаммита-2017
13:51, 25 мая 2017 Опубликована программа МедиаСаммита-2017

С ней можно познакомиться на официальном сайте форума

Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе
13:27, 25 мая 2017 Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетит Владивосток уже на следующей неделе

Судно пришвартуется на Морском вокзале в 7 утра