В выходные во Владивосток вернется тепло

Циклон покинет Приморье

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные дни, 27–28 мая, циклон покинет Приморье, в результате чего ожидается спокойная погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу местами в крае возможны небольшие дожди. В воскресенье погода без осадков. Ночная температура воздуха составит +2…+8 °С. Днем будет тепло: в субботу +20…+25 °С, на побережье +13…+19 °С, в воскресенье воздух прогреется еще на 3−5 градусов.

Во Владивостоке в выходные без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью +8…+10 °С, днем+18…+21 °С.