В центре Владивостока из под земли забил фонтан

Комментарий от АО "ДГК"

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Очередной порыв трубопровода произошел в районе Спортивной набережной Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе АО "ДГК", сегодня ночью проводились гидравлические испытания трубопровода от Владивостокской ТЭЦ-1 в рамках второго этапа весенних гидравлических испытаний (с 22 по 29 мая) согласно утвержденному Администрацией города Владивостока графику. Отметим, что во время испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. При этом для обеспечения безопасности жителей Владивостока филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств.

"Испытания – обязательная и необходимая процедура, которая позволяет энергетикам выявить наиболее изношенные участки трубопроводов и затем провести их ремонт. От этого в последующем зависит надежное теплоснабжение потребителей в течение отопительного сезона", - рассказывает Анастасия Базарнова.

В ходе испытаний, проводимых ночью, 24 мая, было выявлено повреждение трубопровода на Спортивной гавани Владивостока.

"Сразу же на место прибыла бригада СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», специалисты локализовали данный участок и остановили подачу воды", - сообщает собеседеник агентства.

В данный момент оформляется разрешение на проведение земляных работ для устранения повреждения трубопровода. Специалисты готовы приступить к работам сразу же, как только это позволят сделать погодные условия. Объем работ и соответственно сроки устранения повреждения будут установлены после проведения земляных работ и получения доступа к трубопроводу.

"После устранения повреждений на трубопроводе, филиалом «Приморская генерация» будет выполнено благоустройство территории (восстановление асфальта, плитки и.т.д),"- подытожила Анастасия.

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