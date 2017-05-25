Во Владивостоке сгорела квартира

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома барачного типа на улице Фанзавод.

Оперативно на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри жилого помещения для проведения разведки было сформировано звено газодымозащитной службы. Вскоре был установлен очаг возгорания. В квартире горели кухня, прихожая и комната.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. На тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и четыре единицы техники.