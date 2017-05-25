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Общество

Во Владивостоке велась продажа мясной и рыбной продукции без документов

Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке привлечены к ответственности индивидуальные предприниматели, которые продавали охлажденное мясо и замороженную рыбу со своих автомобилей, не имея никаких документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение своего товара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Стоить отметить, что подобная торговля мясом, колбасами, овощами-фруктами и другими продуктами прямо с автомашин идет практически во всех районах и дворах жилых домов Владивостока. Однако продукты животноводства неподтвержденного качества продают прямо из багажников машин, зачастую не соблюдая элементарных санитарно-гигиенических правил.

Так, во дворе дома на ул. Адмирала Кузнецова, 82 индивидуальный предприниматель продавал с багажника микроавтобуса охлажденную говядину, нарубленную на куски, которые не были упакованы. Также не имелось никакой информации о дате выработки, условиях и сроках хранения, ни ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние продукта, у мужчины не было, хотя возможность проверить документы или получить их при покупке у него была.

Похожий случай произошел на стихийном рынке на ул. Русской, 66. Торговая точка здесь существует уже много лет и проверки случаются не редко. Местный предприниматель с автомашины продавал замороженную рыбу в солидном ассортименте, часть из которой оказалась также без документального подтверждения происхождения и качественного состояния.

Стоит отметить, что покупая продукты, люди практически никогда не спрашивают у продавцов документы, что может стать причиной приобретения опасной продукции.

Продавцы потенциально опасной продукции привлечены к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства. 

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