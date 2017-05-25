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Серьезное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе знаменитого Американского перевала по направлению в сторону города Находки. Участниками аварии стали легковой и грузовой автомобили, которые получили серьезные механические повреждения. Информации  о пострадавших нет. 

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и ДПС. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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