Серьезное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе знаменитого Американского перевала по направлению в сторону города Находки. Участниками аварии стали легковой и грузовой автомобили, которые получили серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и ДПС. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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