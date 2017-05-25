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Общество

Администрация Владивостока предупредила о неблагоприятных погодных условиях

Все службы жизнеобеспечения находятся в готовности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока сделала предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщает РИА VladNews.

Gо данным Примгидромета, сегодня, 25 мая, fо Владивостоке пасмурно, дождь, временами сильный. Ветер северный, северо-западный сильный. В связи с этим всем службам жизнеобеспечения города вчера была дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. 

Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

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