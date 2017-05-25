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Спорт

Краевой чемпионат по джиу-джитсу собрал порядка 200 спортсменов во Владивостоке

Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин. Чемпионат проходил в два дня на двух татами
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке состоялся чемпионат Приморского края по джиу-джитсу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие собрало порядка 200 спортсменов из краевой столицы, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Лесозаводска, Фокино, поселка Кавалерово, поселка Покровка и других населенных пунктов.

«Соревнования проходили в соответствии с международными правилами Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу в дисциплинах «ne-waza» (борьба) и «fighting-system» (полный контакт), «duo-system» (показательные выступления) и «kakuto-system» (полноконтактные поединки)», - рассказал президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин.

Чемпионат проходил в два дня на двух татами. Показать свое мастерство были приглашены борцы из различных федераций. Спортсмены из Владивостока показали высокие результаты во всех весовых и возрастных категориях. Итоги прилагаются.

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