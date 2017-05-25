Хакер из Приморья пытался блокировать одного из сотовых операторов

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Житель Приморья обвиняется в создание из корыстной заинтересованности компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, обладая навыками программирования, используя персональный компьютер, фигурант в конце августа 2016 года в корыстных целях создал вредоносное программное обеспечение, способное дестабилизировать работу одного из крупнейших сотовых операторов и блокировать компьютерную информацию неопределенного круга абонентов этого оператора сотовой связи.

После этого он отправил на электронный адрес службы поддержки абонентов Дальневосточного филиала телекоммуникационной компании несколько писем, в которых сообщил об обнаружении им уязвимости и потребовал выплатить денежное вознаграждение за неиспользование созданного вредоносного программного обеспечения.

Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего разбирательства.