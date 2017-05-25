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Серьезная авария во Владивостоке: у грузовика снова отказали тормоза

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе подъема с улицы Пушкинской на улицу Суханова. Габаритный автомобиль не осилил подъем и покатился вниз, задев при этом два легковых автомобиля, а после врезался в подпорную стену кафе.

По предварительной информации, у грузового авто отказали тормоза.

Как известно агентству, при аварии чудом никто не пострадал. Сотрудникам ДПС еще предстоит разобраться в случившемся.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало об еще одной аварии, участниками которой стали более 10 автомобилей. У фуры, груженой металлом, отказали тормоза во время движения по улице Алеутской (напротив УМВД Приморья).

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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