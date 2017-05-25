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Депутату Думы Владивостока грозит лишение свободы до 4 лет

Зинаида Ким обвиняется в подкупе избирателей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В отношении депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким возбуждено уголовное дело, она подозревается в организации фальсификации избирательных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с 12 августа по 18 сентября 2016 года подозреваемая с целью получения статуса депутата Законодательного Собрания Приморского края разработала план совершения фальсификации на выборах. Депутат консультировала неосведомленных о ее преступном умысле лиц об алгоритме их действий при осуществлении процедуры голосования, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц.

Кроме того, организовала совершение преступления членом участковой избирательной комиссии, которая сфальсифицировала избирательные документы, а именно внесла в список избирателей недостоверных сведений о голосовавших лицах, которые в выборах участие не принимали, в голосовании не участвовали.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года в отношении члена участковой избирательной комиссии №522 с правом решающего голоса также возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что 18 сентября 2016 года подозреваемая, находясь в помещении участковой избирательной комиссии №522, приняла от избирателя открепительное удостоверение на имя другого человека, выданное другой избирательной комиссией и паспорт. Далее, внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавшем лице, который фактически участие в указанных выборах не принимал, в голосовании не участвовал, тем самым фальсифицировала избирательный документ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Депутату грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии №522 города Владивостока с правом решающего голоса Елены Футиной, по котрому Зинаида Ким проходила свидетелем.

Сама Зинаида Ким опровергла информацию по поводу заведенного на нее уголовного дела.

«Это vl.ru сфабриковало дело, - прокомментировала Зинаида Ким корреспонденту РИА VladNews. - Про 500 рублей за голоса - это все неправда!»

Напомним, на сайте VL.ru было размещено видео с Зинаидой Ким, которое сняли корреспонденты VL.ru 18 сентября. иЖурналисты внедрились в группу «волонтеров», которым депутат лично выдавала подложные открепительные удостоверения вместе с подробными инструкциями, как по ним следует проголосовать, а также раздавала вознаграждения в размере 500 рублей за голос.

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