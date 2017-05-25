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Фоторепортажи

«Чёрный шаман» - мистическое место в Приморье

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Виталий Берков Фото: Виталий Берков
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

«Чёрный шаман» - такое мистическое название носит самый высокий водопад в Приморском крае. Его высота составляет 33 метра, а официальное название этого природного чуда - Большой Амгинский, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Расположен он на севере края между посёлками Терней и Амгу, в живописнейшем ущелье, окружённом двухсотметровыми скалами, с мрачным названием «Пасть дьявола», где снег и лед держатся до середины июня.

По легенде своё название «Чёрный шаман» получил, из-за огромного камня, лежащего над водопадом, форма которого напоминает лицо шамана, испещренного морщинами.

Верхняя его ступень скрыта от посторонних глаз и недоступна наблюдателям снизу, поэтому многие считают, что цифра 33 метра не отражает реальной высоты Большого Амгинского.

Помимо него на реке Средняя Амгу находится ещё несколько красивых водопадов: Иван Царевич и Царевна Лягушка, а также большое количество разнообразных порогов и перекатов. Но все они труднодоступны, так как расположены в верхнем узком ущелье, куда не оборудованы спуски и нет даже троп.

В своё время, известный исследователь и путешественник Арсеньев вместе со своим незаменимым проводником Дерсу Узала исследовали эти края. Они поднимались по Правой Амгу до самых её истоков, по пути описав водопад, который Владимир Клавдиевич назвал самым красивым из всех встреченных им. В настоящее время этот водопад туристы называют водопадом Арсеньева. Но было время, когда этим именем называли именно Большой Амгинский, к которому Арсеньев не подходил, так как он находится на Средней Амгу.

Почему же Дерсу Узала не повёл Арсеньева к величественному «Чёрному шаману»? Ведь он не мог не знать про него?

Существует два объяснения этому факту. Первое – Арсеньев и его спутники уже были порядком измотаны путешествием, а переход по труднопроходимым ущельям мог бы осложнить и без того непростой поход. Это прекрасно понимал их проводник и решил не вести их туда. Второе – более фольклорное, у тех народностей, что проживали в этих местах, водопад считался священным и Дерсу Узала не хотел его «осквернять» чужеземцами.

Автор фоторепортажа: Виталий Берков

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