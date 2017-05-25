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Общество

Гороскоп на 25 мая

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа обещают день чистоты, сообщает 1001 Гороскоп. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.

Не исключено, что сегодня Овну придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Овну стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Сегодня Тельцу потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Телец сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Телец сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Сегодня звезды гороскопа не советуют Близнецам вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Близнецы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Близнецов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Сегодня Рак может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Рак же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Рак может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Сегодняшний день пройдет для Льва под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Льва сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Сегодня в любых делах Деве просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ей хорошие возможности, но только в том случае, если она будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят ее новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Девы, жизнь ждет от нее свежих идей, вдохновения и креатива.

Cегодня Весы рискуют посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся им важными. Это может касаться их личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Весы способны кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Весы могут спокойно пройти мимо того, что сегодня их так взволновало.

Cегодня – день, когда Скорпион может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Скорпиона ощущение дежавю. Или же напротив, Скорпион сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Cегодня Стрелец может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Стрельцу пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Cегодня окружающие будут настроены по отношению к Козерогу очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Козерог зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Козерогу следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Козерог имеет все шансы оказаться крайним.

Cегодня – удивительный день, когда в делах Водолею не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Водолея введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Cегодня Рыбам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Рыбы уже давно идут не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Рыбы не пожалеют: это избавит их от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, они смогут продвинуться дальше.

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